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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين.

تعقد الجلسة برئاسة حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر ممدوح غريب وجورج ماهر.
 

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وجاء في أمر إحالة القضية رقم 10280لسنة 2022 جنايات قسم شرطة البساتين، والمقيدة برقم 456 لسنة 2022 كلي حلوان، أن كل من المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنة، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية، دون أن يكون لهم مرخصا في حيازتها.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهم من أبرزها أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف وفرض سلطة على المجني عليهما، وكان من شأن ذلك تكدير أمنهم وسكينتهم وحياتهم وممتلكاتهم للخطر حال كونهم حاملين سلاح ناري.

استعراض القوة التلويح بالعنف البساتين خلية البساتين التجمع الخامس

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