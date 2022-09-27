ترشح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة إفريقيا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص مصر منذ انضمامها لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات على تعزيز رؤية الاتحاد ودوره في قطاع الاتصالات الذي يتسم بكونه سريع النمو والتطور.

ولفت إلى ترشح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات عن القارة الإفريقية لأربع سنوات مقبلة، وكذلك ترشيح الدكتور السيد عزوز مرشح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعضوية لجنة لوائح الراديو وذلك في الانتخابات التي ستجرى على هامش فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر في العاصمة الرومانية بوخارست.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء حفل استقبال جمهورية مصر العربية الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال مشاركته الفعالة بمؤتمر المندوبين المفوضين؛ لدعم ترشيحات مصر في الاتحاد.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن تقدير مصر لجهود الاتحاد الدولي للاتصالات في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؛ موجها الشكر إلى مديري مكاتب قطاعات الاتحاد على مجهوداتهم الدؤوبة على مدار الـ4 سنوات الماضية؛ مؤكدا أهمية التعاون من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات لسد الفجوة الرقمية، ومواجهة التحديات من أجل الوصول إلى مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على حرص مصر خلال عضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات على تمثيل إفريقيا والتعبير عن تطلعاتها؛ موضحا أن الاتحاد الدولي للاتصالات يوفر منصة فعالة للأعضاء من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن تحقيق التحول الرقمي وتطويع التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية المستدامة يعد من القضايا ذات الأولوية لدى مصر.

وأشار عمرو طلعت إلى اهتمام مصر بالتحول الرقمي باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التقدم والتنمية؛ حيث يتم تنفيذ استراتيجية لبناء مصر الرقمية والتي تتضمن مشروعات لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية؛ مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ خاصة مع استضاف الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

من جانبه؛ أشاد هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بدور مصر الفعال وجهودها في الاتحاد الدولي للاتصالات؛ موضحا أن مصر تعد عضو نشط في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عام 1973؛ مؤكدا أهمية هذا الدور في دعم أعمال وأنشطة الاتحاد الهادفة إلى تطوير قطاع الاتصالات.

يُذكر أن مصر عضو بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن المجموعة الإفريقية للدورة الحالية 2018- 2022 ولدورات عديدة سابقة.

