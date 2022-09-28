بنات عين شمس تستقبل الطالبات المرشحات لآداب انتساب.. اليوم

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه قامت باعداد جدول زمني لاستقبال الطلاب الجدد لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ومن التزاحم داخل الكلية .

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الكلية تبدأ في استقبال الطالبات المرشحات من الثانوية العامة المصرية من المرحلة الثالثة بعد تقليل الاغتراب بالكلية للعام الجامعي الجديد مؤكدا أن يوم الاربعاء الموافق 28 سبتمبر سوف نستقبل المرشحين لاداب انتساب والخميس 29 سبتمبر نستقبل تخلفات المرحلة الثالثة .

وكان قد حصلت مجلة مصريقيا و المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل ومجلة Journal of Scientific Research in Science التابعة لكلية البنات بجامعة عين شمس على سبع درجات في تقييم المجلس الأعلى للجامعات لعام ٢٠٢٢.

وفي هذا الصدد هنأت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وحدة النشر العلمي بكلية البنات لحصول مجلة مصريقيا والمجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل ومجلة

Journal of Scientific Research in Science على 7 درجات في تقييم المجلس الأعلى للجامعات يونيو 2022، وبهذه المناسبة تُقدم وحدة النشر العلمي بالغَ شكرها وجزيلَ ‏امتنانها إلى الدكتورة رضوي رمضان مدير وحدة النشر العلمي وهيئات تحرير المجلات الثلاث وفريق وحدة النشر العلمي والأساتذة الأفاضل المحكمين والباحثين بمجلات الكلية .