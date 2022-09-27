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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي يهدي تيشيرته لأحد المشجعين عقب مباراة المنتخب وليبيريا.. فيديو

صدى البلد

حرص أحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي والمنتخب الأول علي إهداء التيشيرت الخاص به لأحد المشجعين بمدرجات مباراة المنتخب أمام ليبيريا الودية ببرج العرب.

 

والتقطت عدسة صدى البلد قيام أحمد حجازي بخلع التيشيرت الخاص به عقب المباراة وتوجه للمدرجات لاهدائه ل أحد المشجعين.

 

كما حرص حجازي علي مصافحة أحد المشجعين من ذوي القدرات الخاصة.

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فاز   منتخب  مصر  علي منتخب ليبيريا بثلاثة اهداف  دون رد وديا  في المباراك التي جمعت الفريقين  علي ملعب الاسكندرية .

 

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 39 عن طريق عمر مرموش من تسديدة قوية تسكن الشباك علي الفور.

واضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق محمد عبدالمنعم.

 

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث عن طريق احمد حسن كوكا من ركلة جزاء.

 

ومرر تريزيجيه كره رائعة لكوكا في إنفراد تام بالمرمي وسددها ابعدها في ركله ركنيه في الدقيقة 9 .

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلي العارضة .

وباغت عمر جابر مرمي ليبيريا بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء امسك بها الحارس علي مرتين في الدقيقة 22 .

وجاءت كرة عارضية من محمد عبدالمنعم من يمين منطقة الجزاء كادت ان تسكن الشباك ولكن ابعدها حارس مرمي ليبيريا في الدقيقة 30 .

جاء تشكيل منتخب مصر كالاتي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر -  احمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد- محمود حماده - امام عاشور

خط الهجوم : عمر مرموش - احمد حسن كوكا - محمود حسن تريزيجيه

 

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