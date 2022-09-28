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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدسوقي: حجر رشيد تم اكتشافه بالصدفة.. وشامبليون تعلم اللغة القبطية لفك رموزه..فيديو

حجر رشيد
حجر رشيد

أكد دكتور محمد الدسوقي، أستاذ التاريخ البريطاني الحديث، أن حجر رشيد تم اكتشافه بالصدفة، مشيرا إلى أن المهندس الفرنسي بيير فرانسوا هو من اكتشف الحجر، وشامبليون استطاع أن يكشف عن رموز الحجر.

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وأضاف محمد الدسوقي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الإنجليز، حينما حصلوا على حجر رشيد، وتم نقلها للمتحف البريطاني، نجحوا في إخفاء بعض المعالم المصرية خلال الحرب العالمية.

 

وتابع أستاذ التاريخ البريطاني الحديث، أن شامبليون تعلم اللغة القبطية من أجل فك رموز حجر رشيد، وبالفعل كان سبب في الإكتشاف.

 

أهمية كبيرة للحضارة المصرية القديمة.

وأشار محمد الدسوقي إلى أن بيوت كثيرة في بريطانيا، بها نموذج لحجر رشيد، والأجانب يولون أهمية كبيرة للحضارة المصرية القديمة.

الاثار حجر رشيد الحرب العالمية بريطانيا اكتشاف

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