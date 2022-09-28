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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردًا على ضم مناطق أوكرانية.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد روسيا

زيلينسكي يطالب بتشديد
زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد روسيا ردا على الاستفتاءات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تشديد العقوبات على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لبلاده، على استفتاءات الانضمام إلى روسيا في مناطق بجنوب وشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بكييف "نتوقع عقوبات قوية في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثامنة ضد روسيا.. بالإضافة إلى إشارات واضحة منفصلة حول ما سيحدث إذا اعترفت روسيا بهذه الاستفتاءات المصطنعة".

وبشأن أهمية الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، قال زيلينسكي : "هذه أولوية بالنسبة لنا، التقدم في استعادة وحدة أراضينا بدون أسلحة حديثة مستحيل.. أود أن أشكر الحكومة الفرنسية بشكل منفصل على المساعدة التي قدمتها طوال هذه الأشهر.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يتوقع دعم فرنسا لاحتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أكدت الوزيرة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على روسيا، بسبب إجراء استفتاءات لضم 4 مناطق أوكرانية.

مناطق أوكرانية تعلن الانضمام لروسيا

قال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوريجيا الأوكرانية، إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المنطقة إلى روسيا.

فيما صوت 87.05% من الناخبين في مقاطعة خيرسون لصالح الانضمام إلى روسيا ،بعد فرز جميع الأصوات، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

رسميا.. جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك تقرران الانضمام إلى روسيا

رسميا.. خيرسون وزابوريجيا تقرران الانضمام إلى روسيا

وفي لوجانسك، أعلنت السلطات الموالية لموسكو أن  98.42% من سكان المنطقة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

فيما قالت لجنة الانتخابات بمنطقة دونيتسك أن 99.23% من أجمالي الأصوات المشاركة في الاستفتاء، كانت لصالح الانضمام لروسيا.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف تعليقا على نتائج استفتاءات الانضمام "الاستفتاءات قد انتهت.. النتائج واضحة، مرحبا بكم في منزلكم روسيا".

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