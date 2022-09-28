شاهد .. أحدث ظهور لـ عمرو السولية على انستجرام

شارك عمرو السولية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، متابعيه بـ صورتين من أحدث ظهور له وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصور على اعجابهم .

وكان قد فاز منتخب مصر على منتخب ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد وديًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية .

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 39 عن طريق عمر مرموش من تسديدة قوية تسكن الشباك علي الفور.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق محمد عبدالمنعم.

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث عن طريق احمد حسن كوكا من ركلة جزاء

ومرر تريزيجيه كرة رائعة لكوكا في انفراد تام بالمرمي وسددها ابعدها في ركلة ركنية في الدقيقة .

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلي العارضة .

وباغت عمر جابر مرمي ليبيريا بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء امسك بها الحارس علي مرتين في الدقيقة 22 .

وجاءت كرة عرضية من محمد عبدالمنعم من يمين منطقة الجزاء كادت ان تسكن الشباك ولكن ابعدها حارس مرمي ليبيريا في الدقيقة 30 .