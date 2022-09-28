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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل المشروع التجريبي لتعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية| فيديو

د. رحاب محمود
د. رحاب محمود

قالت الدكتورة رحاب محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الأداب جامعة القاهرة، إنه تم إطلاق المشروع التجريبى لتعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية، وقد يبدو الموضوع صعبا فى البداية لأنه يختلف عن اللغات اللاتينية التى نعرفها .

وأضافت ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن اللغة الصينية عبارة عن رموز كل رمز له مقطع صوتى، و تبدو صعبة فى البداية ولكن أن تم تدريسها وفق المرحلة العمرية سيكون الموضوع أفضل فى سهولة تقبل اللغة.

وأشارت رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الأداب جامعة القاهرة، إلى أن الاتفاقية تم توقيعها فى 2020 بين وزارة التعليم فى مصر والصين، لافتة إلى أن وزارة التعليم المصرية اختارت 12 مدرسة فى محافظة بين القاهرة والجيزة والمنوفية لبدء تطبيق التجربة.

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12 معلومة رسمية عن المشروع التجريبي لتعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية

وتابعت أننا بدأنا من وقتها في تجهيز فريق كامل مكون من معلمين وتدريبهم، إلى جانب اختيار المناهج الدراسية الخاصة بكل مرحلة .

واستكملت  أنه تم أختيار 12 مدرسا، والمتقدمين كانوا أكثر من 150 شخصا، لافته إلى أن لجنة الاختيار كانت عبارة عن مجموعة من المتخصصين فى مصر والصين من جامعات مصر وعين شمس وأساتذة من جامعة بكين.

 

اللغة الصينية المدارس المصرية اللغات الأتينية جامعة القاهرة وزارة التعليم جامعة بكين

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