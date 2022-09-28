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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتركوا منازلكم فوراً.. تحذير خطير لملايين السكان بـ فلوريدا من إعصار إيان

تحذير خطير لملايين
تحذير خطير لملايين السكان بـ فلوريدا من إعصار إيان

أفرغ سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك أرفف متاجر البقالة وأغلقوا النوافذ وفروا إلى الملاجئ مع اقتراب الإعصار إيان، الأربعاء.

واستعد سكان تامبا في ولاية فلوريدا، الثلاثاء، لوصول الإعصار بعد أن تسبب بأضرار كبيرة أثناء مروره بكوبا.

وانهمك موظفو مجلس المدينة في ملء أكياس الرمل وتوزيعها في جميع أنحاء المدينة حيث تشكلت صفوف طويلة من السيارات لاستلامها، وفقا لـ"فرانس برس".

وشهد الطرف الجنوبي للولاية الأميركية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة، وفقا لـ"رويترز".

وكان من المتوقع أن يجتاح إيان، الذي ضرب كوبا، الثلاثاء، وترك الجزيرة الواقعة في الكاريبي بأكملها بدون كهرباء، شاطئ جنوب خليج تامبا في فلوريدا في مكان ما بين ساراسوتا ونيبلس بقوة إعصار مميت من الفئة الرابعة، الأربعاء، حسب "رويترز".

أمرت السلطات بعمليات إجلاء في أكثر المناطق عرضة للخطر وهي تلك الأقرب إلى المحيط، فوسط تامبا مبني حول خليج وهذا يجعلها معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب المياه الذي قد يسببه الإعصار إيان، وفقا لـ"فرانس برس".


وفقا لمقياس سافر-سيمبسون، يحمل الإعصار من الفئة الرابعة رياحا تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة.

وجاء في أول تحذير من الأعاصير، الأربعاء، أن أقصى رياح لإيان ستقترب من 195 كيلومترا في الساعة مما يجعله إعصارا من الفئة الثالثة لكن مع توقعات بأن تشتد.

وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن "إيان سيؤدي إلى أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية تهدد الحياة وأمطار يصل منسوبها إلى أكثر من قدم في بعض المناطق حيث حثت السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة"، وفقا لـ"رويترز".

وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات المتحدة إذ أنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات.


وحذر حاكم الولاية، رون ديسانتيس، في وقت متأخر، الثلاثاء، من أن الإخلاء سيصبح أصعب لأن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات قريبا على إغلاق جسور الطرق السريعة، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن ما يقرب من 60 منطقة تعليمية في فلوريدا ألغت الدراسة بسبب الإعصار، وأنه تم فتح أكثر من 175 مركز إجلاء على مستوى الولاية.

وأبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية بسبب العاصفة مع إغلاق مطار سانت بطرسبرج-كليرووتر الدولي ومطار تامبا الدولي، الثلاثاء.

وأعلنت شركة والت ديزني أنها ستغلق متنزهاتها المائية في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس، وفقا لـ"رويترز".

كما عطلت العاصفة صناعة الطاقة في ساحل الخليج، حيث تم إجلاء الموظفين من 14 منصة إنتاج، مما أدى إلى توقف نحو 11 بالمئة من إنتاج النفط في المنطقة، حسب "رويترز".

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