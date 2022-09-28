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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برعاية وزير التعليم العالي

هيئة تمويل العلوم والابتكار تعلن عن برامج التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا

صدى البلد

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا بتمويل يصل إلى 3 مليون جنيه مصري للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

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وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوفير فرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات البحثية، ودعم النشاطات التعاونية في مجال البحث العلمي والمشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة، وعلوم وهندسة المواد، والعلوم البيئية، وإدارة الموارد المائية والزراعة وتكنولوجيا الغذاء، والمدن الذكية، وإدارة البيانات الضخمة وتطبيقات التقنيات الجديدة في مجال التراث الثقافي والطبيعي، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

وآخر موعد لتلقي طلبات التقدم الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢.

وللاطلاع على كافة الشروط، وللتسجيل، يرجي زيارة الرابط التالي.
 الجدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد الذراع الأساسية لتمويل البحث العلمي والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، حيث تقدم تمويلًا للمشروعات التي تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع المصري، وذلك لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في تنمية "الجمهورية الجديدة" من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.

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