وزير التعليم العالي في حفل مسابقتي حافز الابتكار وصناع التغيير: الطلاب يحتاجون إلى دعم رجال الصناعة لتحويل الابتكار إلى منتجات تفيد المجتمع والاقتصاد .. منح للنوابغ لاستكمال الدراسة بالداخل و الخارج

وزير التعليم العالي يشهد ختام مسابقتي "حافز الابتكار" و"صناع التغيير" 2022

عاشور: الطلاب المبتكرين يحتاجون إلى دعم رجال الصناعة لتحويل الابتكار إلى حقيقه

صندوق رعاية المبتكرين: نقدم منح للطلاب بما يتماشى مع توجيهات الرئيس وخطة 2030

اقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فعاليات الحفل الختامى لمسابقتي: حافز الابتكار 2022، وصناع التغيير 2022، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى ينظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الابتكارات للفرق الطلابية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، ورفع مستوى مهاراتهم العملية.

وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن محور الإبداع والابتكار وربطه بسوق العامل وربطه بالاقتصاد القومي وتوطين الصناعة هو ما يسعى له صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وما نراه اليوم هو مثال لدعم الإبداع الابتكار داخل جامعتنا المصرية فهي تفرز الابتكار والمواهب والإبداع من قلب الجامعات .



واضاف أيمن خلال فاعليات الحفل الختامى لمسابقتي: حافز الابتكار 2022، وصناع التغيير 2022، أن الطلاب من تخصصات مختلفة يجتمعون في هذه المراكز الخاصة بدعم الابتكار لتحويل حلمهم إلى واقع فعلي ومن خلال الورش يتعلم كيف يدير ويمول هذا المنتج والابتكار ويحوله إلى واقع ويتم التكامل بين التخصصات المختلفة ويحوله إلى منتج واقعي من خلال مراكز الابتكار.

وأشار إلى أن لن نقدر على الدعم دون رجال الصناعة لذا هناك شق رئيسي داخل هذه المراكز بالجامعات ، موضحا أن دور الصندوق في دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم سواء دعم فني ومالي وإداري هو ماهو كبير أسهم في تحويل أفكار وإبداعات الطلاب إلى منتجات أخذت الفرص التسويقية.



وأوضح أن تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، هو ما نعمل عليه حاليا لتحويل ابتكارات طلابنا إلى منتجات تخدم المجتمع والاقتصاد المصري ولكي يتم ربط البحث العلمي مع احتياجات الدولة .



وقال الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إنه تم إنشاء صندوق دعم ورعاية المبتكرين والنوابغ وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء إلقاء كلمة بعيد العالم 2019 وذلك تقديرا لإسهامات الباحثين على المستوى المحلي والدولي .

وأضاف عامر خلال فاعليات الحفل الختامى لمسابقتي: حافز الابتكار 2022، وصناع التغيير 2022، مشيرا إلى أنه عقدت فاعليات الصندوق في 16 جامعة داخل الجامعات .



وفي بداية نوفمبر 2020 كانت تشكيل المكتب التنفيذي، موضحا: " نحن بصدد التعاقد مع عدد من الحاضنات في العديد من الجامعات ، ولم يقصر اهتمام الصندوق علي طلاب الجامعات بل وصل للمدارس من دعم الطلاب للمتفوقين "

وأشار إلى أن الصندوق يقدم المنح الدراسية حيث يقدم عدد من المنح بما يتماشى مع خطة 2030، مضيفا أن الجوائز المالية للمسابقات الخاصة بالصندوق هي 450 الف جنيه حيث تقدم 200 فريق في المجالات العلمية المختلفة وتم تأهيل 40 فريق لينضموا للمرحلة الأولى من 25 جامعة ومعهد ، كمان تناولها برنامج تدريبي استغرق 48 ساعه وإتاحة 360 ساعة للتوجيه والارشاد خلال فترة تنفيذ المشاريع ، مضيفا أنه قد تم تأهيل 30 فريق للمرحلة الثانية من 22 جامعة ويمثلهم 195 طالب و30 مشرف .



وخلال مراسم الاحتفال، أكد وزير التعليم العالي على أهمية هاتين المسابقتين التي أطلقهما صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي تستهدف دعم ورعاية طلاب الجامعات والمعاهد المصرية تماشيًا مع خطة عمل الصندوق التي أقرها مجلس إدارة الصندوق لتحقيق أهدافه الواردة بقانون إنشاءه، وتفعيلًا لدور الصندوق في دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، وتقديم منح دراسية للمُبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ورعاية الطلاب والمُبتكرين والمُتفوقين والنوابغ.

وأشار عاشور إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم الطلاب من أوائل خريجي الجامعات المختلفة وشهادات الثانوية العامة والشهادات الفنية في عام 2017، وكانت تلك رسالة واضحة من الرئيس بمدى اهتمام القيادة السياسية والدولة بتقدير الشباب المُجتهد والمُتميز والمُتفوق، كما وجه رئيس الجمهورية أثناء لقاءه برؤساء الجامعات في شهر ديسمبر الماضي، بوضع آليات لاكتشاف ورعاية الطلاب الُموهوبين والنوابغ بالجامعات، وتنفيذًا لذلك، قام المجلس الأعلى بالجامعات باتخاذ قرار لإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، وخلال شهور قليلة الماضية، أنشأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تلك المراكز، لدعم الطلاب المتفوقين والنوابغ ورعايتهم وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية السيد رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن الجامعات والمراكز البحثية ستضع آليات تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لتفعيلها خلال الفترة القادمة، وتحويل الأفكار الابداعية للطلاب والباحثين إلى مُنتجات جديدة تُلبي احتياجات المجتمع وتُسهم في بناء الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أنه تم توجيه إدارة الصندوق بالعمل على التطوير الدائم لكافة البرامج والأنشطة التي تقدم للطلاب المُبتكرين والنوابغ وزيادة الموازنات والاعتمادات المالية المخصصة من الصندوق للصرف على تلك البرامج، والتوسع في توفير منح دراسية للمُبتكرين والنوابغ للتخصصات التي تخدم خطة الدولة، والعمل على التكامل مع الشركاء من الجهات التابعة للوزارة او التابعة للوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة.

وخلال فعاليات الحفل الختامي تم الإعلان عن الفرق الفائزة من الجامعات والمعاهد، وتشمل 30 فريقًا من 22 جامعة ومعهدًا، يُمثلهم 195 طالبًا و30 مشرفًا من أعضاء هيئة التدريس، وفاز فريق جامعة المنصورة بالجائزة الأولى التي تُقدر بمبلغ 100 ألف جنيه، وفاز فريق جامعة كفر الشيخ بالجائزة الثانية التي تُقدر بمبلغ 75 ألف جنيه وفاز فريق جامعة الإسكندرية بالجائزة الثالثة التي تُقدر بمبلغ 50 ألف جنيه.

وعلى هامش الاحتفال، تم تكريم مجموعة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الذين تلقوا الدعم والتوجيه والإرشاد من خبراء الصندوق لتطوير أفكارهم من خلال برنامج مركز ابداع الملكية الفكرية EiPIC، والبرنامج عبارة عن نشاط إضافي (غير إلزامي)، يوفر لطلاب مدارس المُتفوقين المُهتمين بمجال الابتكار وريادة الأعمال وحماية الملكية الفكرية إطارًا تشغيليًا؛ لاكتساب المبادئ والقيم الأساسية في مجال الاختراع والابتكار والملكية الفكرية وريادة الاعمال بتقديم عدد من ورش العمل للطلاب، وتوفير فرص التواصل المباشر بين الطلاب وبين نماذج حقيقية للمُبتكرين والمُخترعين والعلماء الحاصلين على براءات الاختراع في المجالات المختلفة، ورواد الأعمال في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تقدم أكثر من (450) طالب بأفكار لابتكارات مختلفة تم تقييمها من المدارس وخبراء الصندوق واختيار أفضل (5) أفكار للطلاب من كل مدرسة على مستوى المدارس ليقوم الصندوق بتوفير خبراء لتقديم الارشاد والتوجيه اللازم لتطوير أفكارهم حتى نهاية شهر أغسطس 2022، وتم اختيار أفضلها للعرض على هامش فاعليات المسابقتين.

شهد الحفل حضور، الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. محمد الشرقاوي مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار، و أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وأ. محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمداء الكليات والمعاهد.