الأمن العام يضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش بـ11 مليون جنيه في أسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والترويج.

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم ملعومات جنائية" -مقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج) حال استقلالهم سيارة ملاكى "مستأجرة" بإحدى الطرق بدائرة القسم ، وبحوزتهم (120 كرتونة بداخلها 720 طربة من مخدر الحشيش وزنت 160 كيلو جراما – عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11,200,000 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.