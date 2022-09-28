موظف بشركة وراء سرقة 360 ألف جنيه من حسابها البنكى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة)، بتعرض الشركة لواقعة احتيال والاستيلاء على مبلغ مالى من حساب الشركة لدى أحد البنوك.

بالفحص تبين أن الشركة المشار إليها والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، متعاقدة مع أحد البنوك على خدمة التحصيل الإلكترونى من عملائها بموجب ماكينات البيع المسلمة إليها "P.O.S" على أن يتم إيداع حصيلتها بحساب الشركة لدى البنك.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة (موظف سابق بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، إذ قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة كموظف بالحسابات والمسئول عن ماكينات التحصيل الإلكترونى، واستولى على إحدى ماكينات البيع خلال فترة عمله بالشركة، حيث قام بإجراء عمليات رد مدفوعات باسم عدد من عملاء الشركة تمثل قيمة الاشتراكات السنوية المسددة للشركة جهة عمله دون إلغائها فعلياً، على أن يتم تحويل قيمتها إلى بطاقات بنكية باسمه صادرة من أحد البنوك، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 360 ألف جنيه تقريباً دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.