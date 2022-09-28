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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 57 حالة تعد على أملاك الدولة بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 57 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وزراعة بمراكز أبنوب والفتح وديروط خلال يوم واحد.

وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأوضح أن حالات التعدي التي تم إزالتها كانت 56 حالة على إجمالي مساحة 1925 متر مباني وحالة زراعة على مساحة 10 أسهم بمراكز أبنوب وأسيوط والفتح وديروط.

ولفت إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأضاف محافظ أسيوط أن تلك الحملات تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وبإشراف العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة والري والجمعيات الزراعية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للري برئاسة المهندس عمر سيف النصر وبالتعاون مع مديرية الأمن وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية لافتاً إلى تلقيه تقريراً يومياً من شريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة بتفاصيل الازالات.

وأكد على استمرار تنفيذ ازالات الموجة الـ 20 وفقاً للجدول الزمني المحدد حيث تستمر الموجة الثانية حتى 29 سبتمبر الجاري على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة في 8 : 27 أكتوبر المقبل.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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