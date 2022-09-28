عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على قبول منحة «أسترازينيكا» لإقامة مستشفى ميداني مصغر بنطاق cop27

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة “أسترازينيكا”، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بغرض استخدامها في إقامة المستشفى الميداني المصغر في نطاق المؤتمر، في إطار الاستعدادات الجارية للإعداد لخطط وبرامج استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، المُزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تقدمت بأفضل العروض فنياً ومالياً، لتنفيذ المستشفى الميداني قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها في تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

الوزراء قبول المنحة المقدمة أسترازينيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

ترشيحاتنا

الحوار الوطني ينشر السيرة الذاتية لمقرري المحاور واللجان

حقوق ومزايا كفلها القانون لرعاية المصريين فى الخارج.. تعرف عليها

بعد تصدرها الترند.. شاهد| ياسمين عز ترفض عمليات التجميل: الجمال في الروح!

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيهًا

إعارة لمدة عام.. نجم فيوتشر ينضم لـ الوحدة الإماراتي |تفاصيل

أسرة تعيش مع جثة محنطة لمدة 18 شهرا.. واقعة أرعبت الهند| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده|سر عدم تحلل جثمان علاء ولى الدين بعد 19 عاما

نصائح للسيدات في ملابس أبناءهم خاصة مع دخول المدارس

أفضل تحليل للكشف عن سبب تساقط الشعر.. وتخلصي منه بهذا العلاج

محبة سعيد صالح تسببت في الهجوم عليه|ما لا تعرفه عن فكري صادق

فيديو

رفض الزمالك.. حقيقة توسط حسن حمدي لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب/فيديوجراف

يصيب الكبار والصغار.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر ورحلوا به

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ