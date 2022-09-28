الوزراء يوافق على قبول منحة «أسترازينيكا» لإقامة مستشفى ميداني مصغر بنطاق cop27

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة “أسترازينيكا”، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بغرض استخدامها في إقامة المستشفى الميداني المصغر في نطاق المؤتمر، في إطار الاستعدادات الجارية للإعداد لخطط وبرامج استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، المُزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تقدمت بأفضل العروض فنياً ومالياً، لتنفيذ المستشفى الميداني قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها في تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر.