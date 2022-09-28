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اقتصاد

خالد فتحي: ننفذ مشروعات كثيفة العمالة للمساهمة في تطوير المناطق العشوائية

صدى البلد

عقد جهاز تنمية المشروعات مؤتمرا صحفيا بالقاهرة؛ لاستعراض نتائج الأعمال وإنجازات برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في محافظتي القاهرة والجيزة، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع محافظتي القاهرة والجيزة، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي (EU)، وذلك في إطار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى.

حضر المؤتمر كلمينس فيدال دى لابلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية في مصر، وماركو مليورلى، رئيس قسم التحول الأخضر والمستدام بالاتحاد الأوروبى، والمهندس خالد فتحى، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ولفيف من مسئولي الجهاز والجهات المعنية بتنفيذ المشروع. 

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وأكد المهندس خالد فتحي، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، في العرض التقديمى خلال المؤتمر الصحفى، أن برنامج الارتقاء الحضرى اعتمد على محورين، الأول تطوير البنية الأساسية في 4 مناطق في القاهرة والجيزة بناءً على التنسيق مع المحافظتين، ومعرفة احتياجات المناطق العشوائية بهما. 

وأوضح أنه تم الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها ورصف الطرق وتوفير مياه صالحة للشرب وشبكات صرف صحى وترميم المدارس والوحدات الصحية، والمحور الثانى تمثل في تطوير مهارات المواطنين، خاصة من الشباب والفتيات لتأهيلهم ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريبهم على تشغيلها وتوفير التمويل اللازم ل‘قامة هذه المشروعات من خلال موارد جهاز تنمية المشروعات. 

وقال إن هناك عددا من المشروعات الناجحة التي نفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها مشروع الطريق الصاعد بعزبة خير الله في محافظة القاهرة الذى تم خلاله تطوير السلم الصاعد القائم من شارع المحجر إلى منطقة الجبخانة، وكذلك إنشاء سلم جديد، مما يسهل وصول أهل عزبة خير الله للخدمات أسفل الجبل، على سبيل المثال محطة مترو الزهراء والمدارس المتواجدة بالمنطقة، كما تم تطوير شارع المحجر نظراً لارتباطه بالطريق الصاعد لتسهيل حركة السكان والبضائع، خاصة منتجات الورش المنتشرة بالمنطقة إلى داخل وخارج نطاق عزبة خير الله.

وأضاف فتحى أنه في منطقة الزاوية الحمراء، تم تنفيذ مشروعين لتطوير سوق مدينة النور وسوق طلخا الرسمي للارتقاء بالأنشطة التجارية، وذلك من خلال نقل الباعة الجائلين إلى وحدات بيع نظامية في إطار سوق حضارية توفر الخدمة لأهالي المنطقة وتتوافر فيها عناصر الأمن والنظام وتتفق مع الاشتراطات البيئية الصحية، وتراعى اعتبارات السلامة للبائعين والمترددين على سوقي النور وطلخا.

ولفت إلى أنه فى منطقة ميت عقبة بالجيزة، تم تطوير شبكات الصرف الصحي بطريق الخدمة لمحور 26 يوليو، شارع بين البلدين ومتفرعاته، وشارع الجامع ومتفرعاته، وشارع مدرسة الأزهار وخلفها، كما تم تنفيذ مشروع تطوير شبكة تغذية المياه وإنشاء خزان أرضي بأرض اللواء لرفع كفاءة شبكة المياه لتحقيق مستوى أفضل لجودة حياة السكان (حوالي 8700 أسرة)، واشتملت أعمال التطوير على توفير شبكات مياه للمناطق غير المخططة، وإنشاء خزان أرضي لتغذية الشبكة بشكل مستمر.

وأكد فتحي بأن كل هذه المشروعات تم تنفيذها باستخدام نظم العمالة الكثيفة، حيث يتم استبدال الآلات والمعدات الضخمة بالقدرات البشرية لتوفير أكبر عدد من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة، مما يعطي بعدا اقتصاديا مضافا لتنفيذ هذه المشروعات.

 

 

برنامج الارتقاء الحضري جهاز تنمية المشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية الاتحاد الأوروبي

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