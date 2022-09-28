الأولى من نوعها.. الفاتيكان يعلن عن موعد زيارة البابا إلى دولة عربية

سيزور البابا فرنسيس البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة لحبر أعظم إلى المملكة، على ما أعلن الفاتيكان، الأربعاء.

وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، في بيان "تلبية لدعوة من السلطات المدنية والدينية، سيجري البابا فرنسيس رحلة رسولية إلى البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر".

وجاء في بيان صادر عن مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، الأربعاء، نشر على موقع "فاتيكان نيوز" أن "البابا قد قبل دعوة السلطات المدنية والكنسية في البلاد، وأنه سيزور مدينتي المنامة وعوالي خلال رحلته الرسولية"، وسيشارك "بمنتدى الحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش البشري".

ولفت الموقع إلى أنه سيتم نشر البرنامج وتفاصيل أخرى عن الرحلة في وقت لاحق.

وسيكون فرنسيس أول بابا يزور البحرين.

ويذكر أن البابا فرنسيس استقبل في الفاتيكان ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في 19 مايو 2014.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرسي الرسولي حينها، فقد تركزت المناقشات الودية بين العاهل البحريني والبابا على مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، "مع الإشارة بشكل خاص إلى الالتزام بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز الحوار والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع".

كما تمت الإشارة إلى المساهمة الإيجابية للمجتمع المسيحي في البحرين، و"تم الإعراب عن التقدير لاهتمام جلالة الملك الشخصي باحتياجات المجتمع الكاثوليكي المحلي".