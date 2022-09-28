تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات تعد الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي، والتي عززت من التوقعات برفع حاد لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد موجة من التراجع خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 11 جنيهًا من بداية تعاملات الأسبوع صباح يوم الاثنين الماضي، في حين تراجع بقيمة جنيهين مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1120 جنيهًا، في حين تراجعت الآوقية لمستوى 1627 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 960 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 747 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8960 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس بنحو 6 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات أمس عند مستوى 1128 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1122 دولارًا، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1636 دولارًا، ولامست مستوى 1642 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1628 دولارًا.

