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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس والقومى للمرأة ينظمون زيارة لمستشفى أطفال الدمرداش

زيارة لمستشفى الأطفال
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، و المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة ،  وأسرة من أجل مصر المركزية، زيارة لمستشفى الأطفال الجديد لعلاج الأطفال الذين يعانون أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر وأيضا من بعض الدول العربية والأفريقية ،و الغسيل الكلوى  .

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وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وحضور  الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وبحضور  الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و  الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال الجديد ،  الدكتورة هبة حمزة  نائب مدير مستشفى الأطفال، والمدير الطبى للمستشفي دكتور شيماء ماهر وبمشاركة مجموعة من موظفى القطاع،وبإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع.

شارك فى الزيارة  الدكتورة رقية شلبى عميد كلية البنات سابقا بجامعة عين شمس و الدكتورة أمانى حنفى عميد كلية التربية النوعية سابقا ، وعضوات المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، وقاموا بدعم لأمهات الأطفال وأطفالهم وتقديم الهدايا لهم ، ولعب هدايا للأطفال.

وصرحت الدكتورة جيهان رجب بأن هذه الزيارة ساهمت فى رفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى المترددين على المستشفى والتخفيف من معاناتهم ، وتم تفقد المستشفى والتعرف على الخدمات الطبية المتطورة، وأشاد الحضور بالرعاية الطبية فائقة الجودة للمرضى من الأطفال، وتقديم كامل الدعم لهم وصولا إلى مرحلة الشفاء، كما قدم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  بعض  الهدايا والألعاب للأطفال، وهدايا للأمهات ، ويدعو القطاع جميع شرائح المجتمع لدعم مستشفى الأطفال بالدمرداش لاستمرارها فى تقديم خدماتها المجانية ، وفى نهاية الزيارة تمنى الحضور تمام الشفاء للمرضى وتم أخذ الصور التذكارية .

زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
زيارة لمستشفى الأطفال الجديد
جامعة عين شمس قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المجلس القومى للمرأة أسرة من أجل مصر المركزية مستشفي الأطفال Jobs Education

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