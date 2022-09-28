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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 مليون جنيه.. قروض من صندوق التنمية المحلية لتمويل 810 مشروعات بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتعاون المثمر بين إدارة تنمية القرية بالديوان العام وصندوق التنمية المحلية للمشروعات التنموية التابع لوزارة لتنمية المحلية في تسهيل إجراءات الحصول على قروض بقيمة 8 مليون و 373 ألف جنيه لتمويل 810 مشروع خاص بمواطني الوحدات المحلية من الشباب والمرأة بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة يدر عليهم دخلاً ويوفر لهم حياه كريمة.

 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والعميد وائل محمد عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية وممثلين عن شرطة المرافق والحماية المدنية ومباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

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كما عبر المحافظ عن إمتنانه لخطاب الشكر الوارد من المهندس محمد محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية لمحافظة الشرقية، مثمناً فيه مجهودات المحافظة في الترويج للإقراض من الصندوق وكذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمختلف مراكز المحافظة يُساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة ويعمل علي تحسين أحوالهم الاقتصادية والإجتماعية.

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