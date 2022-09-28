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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خادش للحياء| التيك توكر إبراهيم مالك فى السجن بسبب هذه الكارثة.. فيديو

التيك توكر إبراهيم
التيك توكر إبراهيم مالك

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" لماذا تم القبض على التيك توكر إبراهيم مالك؟" وجاء فى الفيديو أن المتهم كان يحرض على الأعمال المنافية لـ الآداب.

وجاء في الفيديو أن المتهم كان يتلفظ بأشياء غريبة للغاية منها:" بحب الرقص الشرقي جدًا، واحترم الست اللي بتعرف ترقص شرقي".

وظهر فى الفيديو أن إبراهيم مالك، كان يظهر مع بعض الفتيات فى بث مباشر، على تيك توك، ويقوم بعمل تحديات معهم غير مقبولة، وتم القبض عليه بتهمة نشر الفجور، ونشر فيديوهات خادشه للحياء.

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية إحالة إبراهيم مالك، مقدم محتوى على تطبيق الـ"تيك توك"، إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية تقديم محتوى غير هادف وسيئ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم إبراهيم مالك، بعد تحرير بلاغ ضده بسبب تقديم محتويات غير هادفة وتلفظه بألفاظ غبر إيجابية ويحرض فيها على نشر الفسق والفجور، كما أنه تطاول على فلاحي مصر في أحد الفيديوهات التي كان يبثها عبر حسابه على تطبيق الـ«تيك توك».

وجاء فى البلاغ الذي حمل رقم 1991575 لسنة 2022 للنائب العام، بهدف حماية المجتمع المصري والأسر المصرية من المحتويات غير الهادفة والسيئة التي يقدمها إبراهيم مالك.

وأثارت فيديوهات إبراهيم مالك على التيك توك حالة كبيرة من الاستياء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بسرعة القبض عليه، بسبب الجرأة الزائدة عن اللزوم وانتهاكات الأخلاق ومعايير المجتمع بالألفاظ المشينة.

 

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خادش للحياء| التيك توكر إبراهيم مالك فى السجن بسبب هذه الكارثة.. فيديو

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