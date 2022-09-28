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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يلتقى نقيب المحامين لدعم التعاون المشترك

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بديوان عام المحافظة، الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك على هامش فاعليات حفل تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه من المحامين.

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وخلال اللقاء أعرب محافظ الغربية عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح، لنقيب المحامين والوفد المرافق، عقب حصوله على ثقة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية، مؤكداً على أهمية دور النقابات في تطوير العمل المهني وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

كما أكد المحافظ على ضرورة التواصل الدائم بين النقابات والأجهزة التنفيذية للمساندة في التصدي لأية مشكلة قد تحدث، وتوفير الحلول العاجلة لها، مشيداً بدور نقابة المحامين كونها تمثل صوت المحامين الصادق للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم للمشاركة في بناء الوطن ورفعته.

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ومن جانبه تقدم نقيب المحامين بالشكر لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال، مثمناً مجهودات المحافظ والأجهزة التنفيذية في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل المباشر والدائم معهم والتعرف علي احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم. 


حضر اللقاء  محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، وماجد عبداللطيف، نقيب محامي شرق طنطا، وعدداً من المحامين وأعضاء مجلسي فرعيتي الغربية.

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محافظ الغربية نقابة المحامين نقيب المحامين الماجستير والدكتوراه الدكتور طارق رحمي المتفوقين جمهورية مصر العربية

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