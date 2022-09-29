كيلو البط بـ 57 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والرومى اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

شهدت أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا وصل إلى 3 جنيهات فى الكيلو الواحد نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى ارتباك حركة النقل والشحن.

أسعار الدواجن أصبحت من الأشياء المهمة التي يبحث عنها المواطنون، وتحظى باهتمام كبير يوميًا لدى ربات البيوت لمعرفة كل ما يتعلق بأسعارها.

أسعار الدواجن بمنافذ وزارة الزراعة

وقال المهندس حسام الدين حسن ، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إن أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة تنخفض عن نظيرتها بالأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20 و30%، وذلك بناءً على تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة.

ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 35 جنيها ، وطبق الكبد والقوانص بـ 20 جنيها ، أما البانيه يصل سعره إلي 80 جنيها .



ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب يصل إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا .



أسعار البط بمنافذ الزراعة

وسجّل كيلو البط المسكوفي 60 جنيهًا ، أما البط الأبيض بـ 57 جنيهًا، ويسجل كيلو الديك الرومى 60 جنيهًا .

أسعار الدواجن اليوم

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022.

أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:



تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 29 و 30 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 25 و 26 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 40 و 41 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 66 و 67 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 70 و 71 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 69 و 70 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و 7.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

وقال الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفنى بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن أسعار الدواجن حاليا فى حالة استقرار ، ولكن تخضع الدواجن لسياسة العرض والطلب دائما لذا ترتفع أسعارها أحيانا وتنخفض أحيانا أخري

ارتفاع أسعار الدواجن

وأشار "سلام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، إلي أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر دائما على إنتاج الدواجن ، مع ارتفاع تكاليف العملية نتيجة زيادة أسعار الأعلاف كلها أسباب تتسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية.

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو

أسعار البط المولر بين 35-37 جنيها للكيلو