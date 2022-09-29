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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد تطبيق نموذج محاكاة لأداء وكفاءة طلمبات الصرف بنفق كليوباترا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد نفق كليوباترا

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تطبيق نموذج محاكاة لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي بنفق كليوباترا وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت بالنفق، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم النوات. 

وأوضح الشريف أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع جميع الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار لاختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق على مستوى الإسكندرية، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها علي الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة. 

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وأشار المحافظ إلى أعمال التطوير التي تمت بنفق كليوباترا، لافتاً إلى أنه تم استحداث بيارة بالنفق القديم  بعدد ٢ طلمبة سعة الطلمبة  التصميمية ٢٦٠٠ م٣/يوم باجمالى نحو ٥٠٠٠ م٣/يوم، بالإضافة إلى بيارة جديدة بالنفق الجديد بعدد ٢ طلمبة طاقة الطلمبة الواحده ٢٦٠٠م٣/يوم باجمالى نحو ٥٠٠٠ م٣/يوم، وسيتم تدعيم النفق بطلمبة ديزل ٦ بوصة بطاقة تصميمية ٧٠٠٠م٣/يوم، موضحا إلى أن إجمالى كمية المطر التى يمكن رفعها من مناطق خدمة النفق ١٧ الف م٣/يوم، ذلك بالإضافة إلى الاستعانة بسيارة شفط سعة ١٠م٣ و كذلك طلمبة احتياطية  كهرباء غاطس بطاقة  تصميمية ٢٦٠٠ م٣/يوم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق، وجميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه يتم التجهيز والاستعدادات لموسم النوات منذ شهر مارس، مشيرا إلى أنه تم تطهير ما يزيد عن  140ألف شنيشة ومطبق، وأكثر من 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 202محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصب هم إجمالي المصبات الموجودة بأنحاء المحافظة، وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة. 

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