منحة وفاة ومكافأة نهاية خدمة.. قرارات جديدة مرتقبة ينتظرها عمال مصر

يعالج قانون العمل الجديد 2022.. والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته كاملا ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبًا خلال دور الانعقاد الثالث، كثيرا من السلبيات التي وردت بالقانون الجاري العمل به، حيث يعد القانون ضمانة حقيقية لمنح طرفي العمل حقوقهم كاملة، سواء كان العامل أو صاحب العمل .

ومنح القانون الجديد مزايا بالجملة للعمال، لا سيما حال انتهاء خدمتهم، أو وفاة أحد العمال أثناء الخدمة، نعرض أبرزها خلال التقرير الآتي.

اقرأ أيضا:

مكافأة نهاية الخدمة

وفقا لنص المادة (149): يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

منحة وفاة

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

كما تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.