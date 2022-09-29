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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني لعام 2022

صدى البلد

سجل معدل البطالة في السعودية نسبة 9.7% فى الربع الثاني من العام 2022، ليتراجع بـ 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام 2022، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 51.8%.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل المشتغلين من السكان السعوديين، ارتفع بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 46.8% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع معدل المشاركة بمقدار 2.4 نقطة مئوية، كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 3 نقاط مئوية، فيما انخفض معدل البطالة بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

وسجل معدل البطالة الإجمالي الذي يشمل السعوديين وغير السعوديين تراجعاً بمقدار 0.2 نقطة مقئوية، ليسجل 5.8% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وبانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

معدل البطاله السعودية القوى العاملة الهيئة العامة للاحصاء الهيئة العامة

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