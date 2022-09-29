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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه لمدة 4 ساعات عن مدينة كفرالزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 4 ساعات اليوم الخميس، وذلك من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساءا.

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وأوضح الدكتور مهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى أن قطع المياه عن مدينة كفرالزيات خلال تلك المدة الزمنية المقررة، يأتى لاستكمال أعمال إحلال وتجديد خط شارع سعد زغلول بقطر 250 ملى، وربطه بعدد من الشوارع الفرعية.

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وناشد رئيس الشركة، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع للمياه عن المدينة، وحتى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكلها الطبيعى.

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