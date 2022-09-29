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مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد نورهان عادل

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري، نورهان عادل، تغطية إخبارية عن التعليم فيما يتعلق بأحدث قرارات وتكليفات وموافقات الوزير الدكتور رضا حجازي خلال الساعات الماضية.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد أبرز تلك القرارات المعلنة رسميا حتى الآن والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023 .


شاهد الفيديو التالي .. 

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، أن الهدف من أعمال السنة هو تجهيز الطالب قبل الامتحانات الأساسية. 

وأوضح وزير التربية والتعليم : أن أعمال السنة لن تجعل المدرس يتحكم في الطالب مثلما يعتقد البعض .

قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم

وأعلن وزير التربية والتعليم : سيتم عقد اختبارين لأعمال السنة احدهما في أكتوبر و الاخر في نوفمبر ، وسيضع الاختبار الخاص بأعمال السنة موجه المادة على مستوى المدرسة.

شاهد الفيديو التالى:

وزير التعليم رضا حجازى رابعة ابتدائي الثانوية العامة العام الدراسي الجديد

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