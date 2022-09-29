عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب سيارة ملاكي وسط الزراعات أسفل الطريق الحر بالقليوبية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهد طريق طوخ شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ملاكي بالأرض الزراعية المتاخمة للطريق، أسفل كوبري طريق شبرا بنها الحر، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، جرى نقله لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وجرى رفع السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بإنقلاب سيارة ملاكي بطريق طوخ شبين القناطر، بالأرض الزراعية المتاخمة للطريق، أسفل كوبري طريق شبرا بنها الحر، دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي بالأرض الزراعية المتاخمة بطريق طوخ شبين القناطر أسفل كوبري طريق شبرا بنها الحر، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة "عمر م ع"، 22 سنة، ومقيم بقرية الدير دائرة المركز، وجرى نقله لمستشفى التأمين الصحي ببنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية انقلاب سيارة محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

موضوعات متعلقة

أوهموهم بإنهاء مصالحهم.. حبس عصابة للنصب على المواطنين في القليوبية

طالب يصيب والده بجرح نافذ خلال مشاجرة بالقليوبية

حبس موظف بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط 2 آخرين بأسيوط

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

بعد ظهور النتيجة.. إجراءات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

رضا حجازي يكشف تفاصيل مشروع حوكمة التعليم الخاص

تكلفت نصف مليار إسترليني.. ارتفاع مخيف في إصابات لاعبي دوريات الكرة الكبرى

مادة جديدة وأعمال سنة .. التفاصيل الكاملة لشكل العام الدراسي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج شهيرة بالعقل الكبير.. تعرف عليها

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

رائحة الفم الكريهة مؤشر لأمراض كارثية.. تفاصيل

بجلسة تصوير مختلفة.. رضوى الشربيني تفاجىء الجمهور بظهورها| شاهد

فيديو

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ