انقلاب سيارة ملاكي وسط الزراعات أسفل الطريق الحر بالقليوبية

شهد طريق طوخ شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ملاكي بالأرض الزراعية المتاخمة للطريق، أسفل كوبري طريق شبرا بنها الحر، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، جرى نقله لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وجرى رفع السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بإنقلاب سيارة ملاكي بطريق طوخ شبين القناطر، بالأرض الزراعية المتاخمة للطريق، أسفل كوبري طريق شبرا بنها الحر، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي بالأرض الزراعية المتاخمة بطريق طوخ شبين القناطر أسفل كوبري طريق شبرا بنها الحر، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة "عمر م ع"، 22 سنة، ومقيم بقرية الدير دائرة المركز، وجرى نقله لمستشفى التأمين الصحي ببنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.