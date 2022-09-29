الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

الدواجن المصرية أصبحت تواجه مخاطر عديدة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً، خصوصا أن مصر تستورد نحو 70% من الأعلاف والمواد الخام لـ صناعة الدواجن مقابل توفير نحو 30% فقط محليا.

أزمة الدواجن

وفي ظل هذا الارتفاع بالأسعار نتيجة التداعيات على الساحة الدولية، فوجئ منتجو الدواجن، بمشكلة جديدة تتمثل في عدم الإفراج عن الذرة والصويا التي تمثل الغذاء الرئيسي للدواجن في مصر، رغم وجودهم في الموانئ.

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وللمزيد حول أزمة أعلاف الدواجن وكيف أثرت حرب روسيا وأوكرانيا على أزمة الدواجن المصرية وأعلاف الدواجن شاهد الفيديوجراف التالي: