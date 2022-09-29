السبت.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة.. تعرف عليها

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة الغردقة، السبت المقبل، وذلك لصيانة المحولات الكهربائية.

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن "الضرائب العامة – ضريبة المبيعات – الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به بآخر شارع المصالح"، وذلك يوم السبت المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

دورة تدريبية شملت تدريب 25 ممرضا

وفى سياق أخر أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن عقد دورة تدريبية شملت تدريب 25 ممرضا وممرضة من جميع وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة على أساسيات الرعاية الأساسية.

جاء ذلك بمكتبة مصر العامة بالغردقة، بالتنسيق المشترك ما بين إدارة التمريض وإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدور الفعال الذي يمثله التدريب المستمر للفرق الطبية والذي نجني ثماره في تطبيق المبادرات الرئاسية التي كشفت عن مرضى كثيرين تم تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لهم.