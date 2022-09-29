عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة.. تعرف عليها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة الغردقة، السبت المقبل، وذلك لصيانة المحولات الكهربائية. 

 

79 رحلة طيران دولية تصل الغردقة اليوم

القرش الحوتي «بهلول» يظهر في البحر الأحمر جنوب الغردقة

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن "الضرائب العامة – ضريبة المبيعات – الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به بآخر شارع المصالح"، وذلك يوم السبت المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. 

دورة تدريبية شملت تدريب 25 ممرضا

وفى سياق أخر أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن عقد دورة تدريبية شملت تدريب 25 ممرضا وممرضة من جميع وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة على أساسيات الرعاية الأساسية.

 

جاء ذلك بمكتبة مصر العامة بالغردقة، بالتنسيق المشترك ما بين إدارة التمريض وإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية. 

 

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدور الفعال الذي يمثله التدريب المستمر للفرق الطبية والذي نجني ثماره في تطبيق المبادرات الرئاسية التي كشفت عن مرضى كثيرين تم تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لهم. 

الغردقة انقطاع الكهرباء الكهرباء البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

فسح وخروجات.. شقيق صيدلي حلوان يكشف مفاجئات عن علاقته بزوجته.. فيديو

القنصلية المصرية في هيوستن تنجح في استرداد تابوت فرعوني من العصور القديمة

تراجع الدولار الأمريكي عالميا.. والجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعا كبيرا

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجديد ورفع كفاءة محكمة شمال القاهرة

وزير التعليم للطلاب: المدرسة بيتك الثاني.. مش عاروزين شهادة بدون تعلم| فيديو

غرامات وخصم درجات.. مفاجآت جديدة تنتظر الطالب الغائب عن المدرسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدر وتنميل اليدين.. هل ينبه لوجود حالة مرضية خطيرة؟

بإطلالة كاجوال.. إلهام شاهين تتألق على البحر | شاهد

بالجلد الأسود.. شاهد إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري

ظهور ابن سرّي لـ تشارلز وكاميلا بعد 56 عامًا اختفاء عن الأنظار

فيديو

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود نقص في الأرز والسكر| تفاصيل

شبيهة إلهام شاهين ليست الأولى.. شبيهات النجمات يثرن جدلا على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

التعليم تدرس السماح لطلاب الثانوية العامة بإعادة السنة بهدف التحسين .. ومفاجآت سارة للمعلمين في أكتوبر القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ