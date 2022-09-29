البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للبلاد

فشل النواب اللبنانيون في التصويت لانتخاب رئيس جديد اليوم الخميس في أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس، وذلك قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

ويتطلب فوز أي مرشح رئاسي أصوات ما لا يقل عن 86 عضواً من 128 عضواً في مجلس النواب للفوز في الجولة الأولى من التصويت.

وبعد فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني لم ينل أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية أغلبية الثلثين، وهو الشرط الدستوري للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انتهاء عملية فرز الأصوات، وجاءت نتائج التصويت في الجولة الأولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كالتالي "63 ورقة بيضاء، 36 صوتاً للنائب ميشال معوض، و11 صوتاً لسليم إده، وأسماء أخرى 12 صوتاً"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ومع ذلك، فإن عدد بطاقات الاقتراع الفارغة أو اللاغية يعني عدم وصول أي مرشح إلى العدد المطلوب، وفقاً لإحصاء رويترز قبل الإعلان الرسمي للنتائج.

وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات، في 31 أكتوبر.

وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان، الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو.

ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً، لم يتمكن خلاله البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.

وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته المحتمل.