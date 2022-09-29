رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجديد ورفع كفاءة محكمة شمال القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل أعمال تجديد ورفع كفاءة محكمة شمال القاهرة ، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

واستمع مدبولي لشرح حول تجديد وتطوير المحكمة في المباني وتكنولوجيا لدخول ضمن منظومة التحول الرقمي.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث سبل تحفيز استثمارات المصريين في الخارج، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة/ سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.



وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، وتيسير السبل التي تعزز ربطهم بقضايا وطنهم وتعميق روح الإنتماء لديهم.



وأضاف مدبولي أن الدولة حريصة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة.