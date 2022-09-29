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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج نقص الصفائح الدموية .. 3 طرق طبيعية

صدى البلد

يعد فقدان الصفائح الدموية مشكلة خطيرة لأنها تؤدي إلى فقدان الدم من الجسم، يمكن أن يكون هناك سببان وراء انخفاض عدد الصفائح الدموية - إما أن يتم تدميرها أو عدم إنتاج ما يكفي منها. 

 

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علاج نقص الصفائح الدموية 

الليمون

يمد الليمون الجسم بكمية جيدة من فيتامين سي، يساعد فيتامين سي في تحسين عدد الصفائح الدموية، ليس هذا فقط ، يعمل فيتامين ج أيضًا على تحسين مناعتنا والذي بدوره مفيد جدًا لمنع تلف الجذور الحرة للصفائح الدموية.

البنجر

يمنع جذر البنجر أيضًا تلف الجذور الحرة للصفائح الدموية ويساعد في زيادة عددها، لذلك ، فإن تناول كوب من عصير جذر البنجر يمكن أن يساعد بشكل كبير في زيادة عدد الصفائح الدموية 

الصبار

يساعد الصبار في عملية تنقية الدم، كما أنه فعال في منع التهابات الدم، كل هذا يؤدي إلى زيادة عدد الصفائح الدموية ويعالج مشكلة انخفاض الصفائح الدموية بشكل فعال. 

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