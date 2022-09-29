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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ النقد والأدب السياسي: المكاشفة مع الشعب منهج الرئيس السيسي في الحكم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور علي إسماعيل درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، أن الرئيس السيسي ينتهج سياسة متوازنة في علاقات مصر الخارجية، مشيرا إلى أن ما واجهته مصر في الستينيات هو نفس ما نواجهه اليوم من تحديات 
 

وقال على إسماعيل درويش، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن معدلات التنمية بشهادة البنك الدولي وصل إلى 7% في عهد عبد الناصر.

 

وتابع  أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، أن الشعب المصري يساند الرئيس السيسي في معركة التنمية، مؤكدا أن المصريون تعلموا الدرس من أحداث 25 يناير وما بعدها.

 

 استدعته الجماهير

وأشار على إسماعيل درويش إلى أن الرئيس السيسي استدعته الجماهير لإنقاذ الدولة المصرية، مؤكدا أن المكاشفة مع الشعب منهج الرئيس السيسي في الحكم.
 

علي إسماعيل درويش الدولة المصرية الرئيس السيسي مصطفى بكري مصر

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