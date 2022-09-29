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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري، إيمان عبد اللطيف، تغطية إخبارية عن حظى الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام وتقدير كبير من زعماء العالم ومن المؤسسات الدولية، نظرا لإسهاماته ومواقفه الإنسانية المشرفة، خاصة تلك التي تتعلق بدعم ورعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

شاهد الفيديو:

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تسلم صباح اليوم الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه من دعم لهم.

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بتسليم الرئيس السيسي الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

وفي هذا الفيديو يستعرض "صدى البلد" أهم الجوائز التي حاز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي..

شاهد الفيديو:

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم

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