فاز بجائزة الشهر في إسبانيا.. أرقام فالفيردي بقميص ريال مدريد

فاز الأوروجواياني فيدي فالفيردي متوسط ميدان ريال مدريد، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر الجاري.

وحصل فالفيردي على الجائزة من رابطة الليجا، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، سامو كاستييخو لاعب فالنسيا، داني باريخو متوسط ميدان فياريال، نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، برياس مينديز لاعب ريال سوسيداد، والايطالي لويز فيليبي لاعب ريال بيتيس.

وفاز فالفيردي بالجائزة بعدما سجل هدفين وصنع آخر في 3 مباريات للفريق خلال شهر سبتمبر، وقادهم للفوز على ريال بيتيس، ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد لعب 6 جولات من عمر المسابقة.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام فالفيردي نجم ريال مدريد في آخر 7 مباريات.

شارك فالفيردي بقميص فريق ريال مدريد الاسباني في آخر 7 مباريات في دوري الليجا الاسباني ودوري أبطال اوروبا

ساهم فالفيردي في 6 أهداف رفقة فريق ريال مدريد الاسباني

سجل فالفيردي بقميص ريال مدريد الاسباني 4 أهداف

صنع فالفيردي مع ريال مدريد الاسباني 2 أسيست

أزمة فينسيوس جونيور

وساند بعض نجوم الكرة البرازيلى فينسيوس جونيور بعدما تعرض للإساءة العنصرية مؤخرا.

كوكي، قائد أتليتكو مدريد، تم سؤاله عن رأيه فيما يحدث من جانب فينيسيوس فرد قائلا: "لكل شخص طريقته في الاحتفال كما يريد، ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد".

وتعرض فينيسيوس جونيور لهجوم من بيدرو برافو، رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان، خلال تصريحاته لبرنامج "إل شيرينجيتو"، وقال: "عليه احترام الخصم، لو أراد الرقص فعليه أن يذهب إلى صالة السامبادروم في البرازيل، في إسبانيا عليك احترام المنافسين والتوقف عن ألعاب القرود".

البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ساند زميله فى المنتخب فينسيوس جونيور ونشر تغريدة قال فيها: "ارقص يا فينيسيوس".

أيضًا رافينيا، نجم فريق برشلونة الإسباني، ساند فينيسيوس ونشر له صورة عبر “إنستجرام”، قائلًا: "أريد أن أرى الرقص، أريد أن أرى الفرح".

بيان فينسيوس جونيور

فيما أصدر البرازيلى فينسيوس جونيور بيانًا رسميًا، للرد على العنصرية التي تعرض لها مؤخرًا قبل ديربي مدريد، حيث يواجه النادي الملكي نظيره أتلتيكو مدريد.

وأصبح فينيسيوس محل جدل قبل أقل من 48 ساعة من مواجهة الديربي، بعدما أكد قائد أتلتيكو مدريد كوكي أن رقص اللاعب البرازيلي حال التسجيل في ملعب الميتروبوليتانو سيمثل “مشكلة بالتأكيد”.

وقال فينيسيوس جونيور في مقطع الفيديو: “طالما كان لون الجلد أهم من إشراق العيون، فستكون هناك حرب، لدي هذه العبارة موشومة على جسدي، لدي هذا الفكر بشكل دائم في رأسي، هذا هو الموقف والفلسفة اللذين أحاول تطبيقهما في حياتي”.

وأضاف: “يقولون إن السعادة تزعج، سعادة البرازيلي الأسود المنتصر في أوروبا تزعج أكثر من ذلك بكثير”.

وواصل: “لكن رغبتي في الفوز، وابتسامتي والتألق في عيني أكبر بكثير من ذلك، لا يمكنك حتى تخيل ذلك”.

وتابع: “لقد كنت ضحية كره الأجانب والعنصرية في بيان واحد، لكن لم يبدأ أي من ذلك بالأمس، حيث بدأوا مُنذ أسابيع في تجريم رقصاتي، الرقصات التي ليست لي، رقصات تنتمي إلى رونالدينيو، ونيمار، وباكيتا، وجريزمان، وجواو فيليكس، وماتيوس كونها، إنها تنتمي إلى فنانين برازيليين من الفانك والسامبا، ومغني ريجايتون، وأمريكيين سود”.

وأكمل: “إنها رقصات للاحتفال بالتنوع الثقافي في العالم، اقبله واحترمه، ولن أتوقف”.