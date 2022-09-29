فضيحة تهز إسرائيل .. الكشف عن جريمة هتك عرض في صفوف جيش الاحتلال

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تمت إدانة ضابط في البحرية الإسرائيلية بثلاث جرائم اغتصاب نفذت ضد ضابطة خدمت إلى جانبه.

الضابط، الرائد أفيف ناتان سونجو، ينتمي إلى وحدة بحرية من النخبة، وأدين بثلاث تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالسلوك غير اللائق، وكلها وقعت في عام 2019 خلال حدث عسكري في فندق في تل أبيب، حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

ووفقا لرواية الضابطة، دخل سونجو غرفتها في الفندق، وبعد محاولته الأولى، حاصرها الضابط عدة مرات أخرى طوال الليل وشرع في اغتصابها.

وفي رسالة أرسلها القائد العام للبحرية إلى الجنود والضابط، قال ديفيد ساعر سلامة: “في كل ما يتعلق بالسلوك المسيء والعنيف على أساس جنسي، هناك خطوط حمراء واضحة وحادة. سنتخلص من هذه الظواهر المدمرة وسنتأكد من التحقيق فيها بعمق، وسنتخذ إجراءات سريعة وفورية إذا تم العثور على خلل في السلوك”.

وفي البيان الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذه المسألة، أكدوا أنهم “يأخذون على محمل الجد أي اعتداء وينزلون بشدة ضد أي جنود أو ضباط متورطين في هذه الجرائم”، مضيفين أن “العقوبة ضد الضابط ستنفذ في المستقبل القريب”.