أحرجت الجميع .. إعلامي يوجه لومًا علنيًا لـ محمد رمضان | فيديو

علق الإعلامي محمد موسى، على تكذيب نقابة الفنانين في سوريا ؛ما أعلنه الفنان محمد رمضان بشأن إقامه حفل غنائي في سوريا يوم السادس من أكتوبر المقبل .

وتساءل محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ليه محمد رمضان أعلن عن حفلات له في سوريا ؟ .. وهل يمكن أن تتعاقد معه أي شركة حفلات بسوريا دون موافقة وتصريح نقابة الفنانين السورية بإقامة الحفل ؟ وهو ليه محمد رمضان أو الشركة اللي هتنظم له الحفل ده مردوش علي النقابة السورية ؟ وهل فقد محمد رمضان توازنه أو بدأ فعلاً يشعر بأن شريحة كبيرة بتنبذه دلوقتي ؟

تابع محمد موسى، أنا حزين وبجد أن محمد رمضان حط نفسه وحطنا كلنا في موقف زي ده لأني الحقيقة لا أقبل أن يهان أي مواطن مصري مش فنان مصري ولكن للأسف تصرفات وأعمال محمد رمضان هي اللي حطت الكل في موقف زي ده محرج للجميع ويسئ للجميع وأتمني أن محمد رمضان يعيد كل حساباته حتي لا يخسر أكثر.

أكاذيب محمد رمضان| سوريا وقطر ينفيان إقامة حفل له.. القصة الكاملة

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فى الأيام القليلة الماضية، بعد إعلانه إقامة حفل فى قطر وسوريا وهو الامر الذى أحدث بلبله خاصة بعد خروج نقابة الفنانين السوريين والثقافة القطرية تنفيان حصول الأسطورة على أى رخصة لإقامة حفل غنائى فى البلدين.

ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان بعد نفى سوريا وقطر إقامة حفل له.

محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان بالإعلان منذ أيام قليلة عن إقامة ثلاث حفلات غنائية ومنها حفلين فى سوريا وقطر بالاضافة الى حفل فى الإسكندرية وهو الامر الذى أثار حالة من الجدل الواسع.

ونشر محمد رمضان صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد".

سوريا تنفى إقامة حفل محمد رمضان

أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانًا توضيحيًا عن منحها تصريحًا للفنان محمد رمضان لإقامة حفلًا هناك خلال الفترة المقبلة.

وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنوية إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات".

