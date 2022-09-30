بعد "بكلامها عندي".. زمكان يطرح أغنية جديدة كان عندي بيت

أطلقت شركة ميوزيك يارد وشركة ميوزيك هوب التابعة لشركة نجوم ريكوردز فيديو كليب جديد يحمل أسم "كان عندي بيت" لأعضاء فريق زمكان.



الأغنية ألحان يوسف عيد وكلمات منة القيعي وتوزيع مهاب سامي وميكس وماستر فهد وإخراج وتصوير نضال هاني وعود وتوزيع مهاب سامي .

وتعتبر أغنية "كان عندي بيت" دعم من الشاعرة منة القيعي للفرق الفنية الشابة حيث قاموا بإعداد أغنية مختلفة ومميزة عن الانتماء ولها أكثر من بعد مميز للجمهور.

وأغاني الألبوم تعبر عن مراحل في حياة كل شاب يمر بها حيث يعتبر فكرة الألبوم مختلفة اول ألبوم أغانيه متصلة ببعضها.

وطرح فريق زمكان عدد من الأغاني منهم فهلوة وبكلامها عني واغنية ليل ونهار وحققوا نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي "زمكان" يتكون من أربع شباب وهم أحمد الصدفي ويوسف عيد ومصطفي البدري ومحمد التنير وأغنية فهلوة كلمات وألحان أمير يوسف، وتوزيع مهاب سامي ومكساج وماستر فهد.

أسماء فريق زمكان

"زمكان" يتكون من أربع شباب وهم أحمد الصدفي ويوسف عيد ومصطفي البدري ومحمد التنير وأغنية فهلوة كلمات وألحان أمير يوسف، وتوزيع مهاب سامي ومكساج وماستر فهد.