إبراهيم عيسى: يجب إجراء حوار جامعي على غرار الوطني

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك حاجة لأن يمتلك المواطن المصري الوعي القادر على مواجهة التطرف الديني والفكري.

وأضاف "عيسى" خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن الشباب المصري متروك لمواقع التواصل الاجتماعي والتعصب الفكري.

وتابع، أن العقلية المصرية موؤده ومطلوب إحيائها، لأنها عقلية ذات وزن من ذهب، فهي العقلية التي غيرت الإنسانية أساسًا، مؤكدًا أن دور الجامعات الفاعل في مجتمعاتها المحيطة غائب.

وأردف، أنه لابد من إحياء العقلية المصرية التي ساهمت في تغيير الإنسانية على مر التاريخ، مؤكدًا أنه لابد من إجراء حوار جامعي على غرار الحوار الوطني لمناقشة ما وصلت إليه الجامعات.