لا للتعصب الرياضي.. مؤمن زكريا يدشن مبادرة ويدعو الجميع للانضمام

شارك اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي السابق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مؤمن زكريا :" لا للتعصب الرياضي، كلنا إخوة، مبادرة مؤمن زكريا، ادعو الجميع لنبذ التعصب".

وقال مؤمن زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أقول إن كل جمهور يُشجع ويُحمس لاعبيه ولا يكون لهم علاقة بجماهير الخصم، وأتمنى أن يزيد عدد الحضور في المدرجات".

عن احتفاله الشهير: "يعني أنني لا أستمع إلى أي شيء سلبي، فلاعب الكرة عنده أسرة ويحزنون من الألفاظ الخارجة والسباب، وأتمنى من الجماهير عدم الخروج عن النص".

وأكمل: "أنا لعبت في الزمالك والأهلي، وأفضل شيء حصلت عليه هو حب الجمهورين".