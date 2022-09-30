خطير| تسجيل صوتي لـ فكري صادق عن سعيد صالح

كشف الإعلامي محمد الغيطي، أن من صنع أزمة الفنان الراحل سعيد صالح، و الفنان فكري صادق، هو الإعلام بجميع أشكاله.

وأضاف الغيطي، خلال تقديمه برنامج تلفزيوني، أن هناك زميل صحفي، قام بنشر تسجيل صوتي خطير، وهذا الكلام خطير للغاية.

وتابع الغيطي:" فكري صادق أشتغل معايا كتير، وحاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد".

وجاء فى الفيديو أن فكري صادق يتحدث عن الراحل سعيد صالح بطريقة صعبة، وأن سعيد صالح قدم لـ الفن أعمال سيئة".

وأشار محمد الغيطي، إلى أن هذا الفيديو طويل، وبه كلام خارج.

وعلقت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، على أزمة الإساءة لوالدها، قائله: "الأزمة بدأت بشكل إحنا مالناش علاقة بيه والفنان فكري صادق حط والدي في جملة مفيدة بطريقة مسيئة".

وأضافت: "الفنان فكري صادق يعتقد أن والدي كان السبب في إن الفنان فكري صادق ميعملش دور "خوليو" في فيلم "سلام يا صاحبي" وطلب يأديه محمد متولي".

مخضوضة من رد فعل الناس

وأشارت: "مخضوضة من رد فعل الناس وحبهم لوالدي بعد الإساءة إليه من الفنان فكري صادق"، مضيفه: "علمت بإساءة الفنان فكري صادق لوالدي عن طريق الصدفة عندما هاتفني معتز ولي الدين شقيق الراحل علاء ولدي الدين وقال لي "شوفتي اللي حصل".



وأوضحت: "الفنان فكري صادق صعبان عليا أوي بعد الإساءة لوالدي"، لافته: "الملايين دافعوا عن والدي بعد الإساءة له من الفنان فكري صادق".