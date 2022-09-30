محمد شاهين يكشف مصير الجزء الثاني من مسلسل سوتس بالعربي | خاص

كشف الفنان محمد شاهين مصير الجزء الثاني من مسلسل سوتس بالعربي الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي، وأعلن مسبقا عن البدء في تحضيره وتصوير مشاهده تمهيدا للمشاركة في العام المقبلأ.

وقال محمد شاهين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن مسلسل سوتس بالعربي لن يتم عرض الجزء الثاني منه في رمضان 2023، مشيرا إلى أنه لم يبدأ تصوير أي من مشاهده ويعلم أن التحضير له لن يتم في الفترة القريبة المقبلة.

مسلسلات محمد شاهين

وعبر الفنان محمد شاهين عن سعادته بنجاح شخصيات مسلسلاته التي قدمها خلال العام الجاري بداية من موضوع عائلي، مرورا بسوتس بالعربي، والليلة واللي فيها الذي انتهى عرضه منذ أيام عبر منصة شاهد.

وقال محمد شاهين إنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها مسلسل "الليلة واللي فيها" موضحا:" كنت أرغب في العمل مع المخرج هاني خليفة منذ فترة طويلة، وكانت أمامنا فرصتين من قبل لكن لم تتم الخطط لذا وافقت على الفور حينما أبلغني بالعمل قبل قراءة السيناريو".

واستطرد محمد شاهين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، :" انبهرت جدا حينما قرأت سيناريو المسلسل قبل بداية التصوير بعام، وبالفعل خرج العمل بشكل حلو جدا و مليء بالتشويق والأداء التمثيلي الخطير".

وعن شخصيته المفضلة بين ما قدمه مؤخرا قال محمد شاهين:" أنا انتهيت من تصوير أيمن في الليلة واللي فيها قبل بداية العمل على شخصية قدري، والاثنين مختلفين تماما حتى عن دوري في موضوع عائلي".

وأوضح قائلا: "الليلة واللي فيها ترك بداخلي أثرا مهمًا وهو التركيز على الصدق في الشخصية، لذا كان قدري أكثر صدقا وأحببته جدا وتعمدت أن يتفاعل معه الجمهور ويتعاطفون معه".