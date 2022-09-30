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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكنش حد عبرك .. رد صادم من مدحت شلبي على تصريحات موسمياني

صدى البلد

رد الإعلامي مدحت شلبي على تصريحات بيتسو موسمياني المدير الفني الجديد لأهلي جدة. 

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن الاهلي قبل التعاقد مع موسمياني توج بـ ٨ ألقاب دوري أبطال افريقيا مشددا أن موسمياني أضاع على الأهلي التتويج بلقب الدوري المصري .

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واضاف أنه لولا تدريب موسمياني للأهلي مكنش حد حيعرفه في إفريقيا ولا حتجيله العروض دي  .

 

وأكمل أن الأهلي اسم كبير افريقيا وعالميا ويجب أن يدرك موسمياني هذا الأمر و أنه لولا الأهلي لما وصل لتلك المكانة مشددا أن صن داونز فريق كبير ولكنه بالطبع ليس مثل الأهلي .

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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سبب موافقته على تدريب أهلي جدة السعودي

وقال موسيماني خلال مؤتمرا صحفيا، اليوم، الخميس: "تلقيت عروضا من مختلف أنحاء العالم في الفترة الماضية، سواء لتدريب أندية أو منتخبات، لكنني فضلت عرض أهلي جدة لأنني أحب التحديات الصعبة، وإعادة الفريق إلى منصات التتويج، الأهلي المصري كان بعيدا عن التتويج بالبطولات القارية قبل التعاقد معي، لكنني نجحت في إعادة الفريق إلى منصات التتويج".

وأضاف موسيماني: "وقعت على تدريب أهلي جدة لمدة عامين من أجل تحسين الأوضاع داخل الفريق، أصبح مطلوبا منا تصعيد الفريق إلى دوري المحترفين السعودي، إنها مهمة صعبة، لكننا مستعدون لها".

وأشار: “الميركاتو الصيفي انتهى، وسنرى من خلال المباريات القادمة، احتياجات الفريق من صفقات في الميركاتو الشتوي”.

ورحل  بيتسوموسيماني عن تدريب الأهلي المصري، في شهر يونيو الماضي، عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي.

 

أرقام موسيماني مع الأهلي:
قاد بيتسو موسيماني الفريق الأول لكرة القدم في 102 مباراة تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حقق الفوز فى 65 لقاء وتعادل فى 26 مناسبة، وخسر 11 مواجهة، وسجل 194 وتقلت شباكه 79 هدفا.

وتًوج الأهلي بـ 5 بطولات خلال فترة وجود بيتسو موسيماني، هي : دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.

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