نخسر كل الكوادر الأهلاوية... عدلي القيعي يكشف كواليس توليه رئاسة شركة الكرة

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عن كواليس توليه المنصب خلفا ل، ياسين منصور رئيس الشركه السابق .

واكد في تصريحات عبر قناة الأهلي أنه تلقي اتصال منذ فترة من محمود الخطيب رئيس النادي الـهلي ليساله عن إمكانية عودته للعمل بالنادي حال تطلب الأمر حيث ـبدي موافقته تماما علي الأمر دون معرفه تفاصيل المنصب .

واضاف أنه سافر عقب ذلك للخارج حيث فوجىء لنجله يخبره أن الخطيب هاتفه ويرغب في الوصول إليه سريعا مشددا أنه تواصل مع الخطيب عقب ذلك .

وتابع أن الخطيب أخبره عن اختياره بمنصب رئيس شركة الكرة ووافق على الفور حيث تم تشكل المجلس بوجود خالد عبدالقادر وأحمد حسام عوض .

وتابع أن خالد عبد القادر أحد أهم رجال الأعمال ويعمل في مجال الكومبيوتر بالاضافه لكونه لاعب كرة الطائره في النادي والمنتخب.

وعن الهجوم علي أحمد حسام عوض فأكد أنه كادر أهلاوي تأسس داخل الأهلي وكان عضوا في اللجنه العليا في القلعة الحمراء.

وتابع أن “لو هاجمنا كل أهلاوي انضم لاتحاد محلي أو قاري على تصرفات الكيان الذي انضم له، سنخسر كل الكوادر الأهلاوية”.

واكمل أن "عوض اكتسب خبرات إدارية نتيجة عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري، وأصبح مطلعًا على اللوائح وشاهد الأمور الجيدة وغير الجيدة، وبات يملك علاقات بالاتحادين الأفريقي والدولي".

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