Smile.. قصة فيلم رعب خطف جمهور السينمات العالمية والمصرية

بدأت السينمات العالمية والمصرية عرض فيلم الرعب Smile الذي تم التمهيد لعرضه خلال الإعلانات الترويجية خلال الأيام الماضية قبل طرحه رسميا منذ ساعات.

تصدر اسم فيلم Smile محرك البحث جوجل بعدما انتشرت أخبار بدء عرضه، والآراء النقدية التي تداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي للعمل الذي تخطف أحداثه ومشاهدة أنفاس المشاهدين.

تدور أحداث فيلم Smile حول شيطان خفي يهاجم مرضى طبيبة نفسية ويتسبب في مقتل مرضاها بشكل صادم ومفاجيء وتبدأ في مطاردة قصته لتعرض حقيقة هذه الأحداث، وتواجه ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من الحاضر المرعب أيضا.

تبدأ وجوه الأشخاص برسم ابتسامة مرعبة قبل اتجاههم لقتل نفسهم أمام الطبيبة بطريقة وحشية بعد سيطرة الشيطان الخفي عليهم، وهو من بطولة سوسي باكون، جيسي تي أوشير، كايتلين ستيسي، كال بين، ومن إخراج وكتابة باركر فين.

وفي مقال نقدي نشره موقع فاريتي، وصف الفيلم بأنه يناقش نظرية ميتافيزيقية حول الابتسامة المرعبة في حين تمكن قوتها في أنها تجذبك إلى التواصل مع الشخص الذي يبتسم لذا يستخدمها الشيطان الخفي في الإيقاع بضحيته.