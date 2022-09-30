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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد نجل مصطفى قمر بصورة تجمعهما

تيام مصطفي قمر و
تيام مصطفي قمر و ليلي زاهر

احتفلت الفنانة ليلي زاهر بعيد ميلاد تيام مصطفي قمر نجل الفنان مصطفي قمر، وذلك عبر صورة لهما نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت ليلي زاهر :"كل سنة وانت طيب يا تيتي، كل عيد ميلاد نفس الصورة".

من داخل الاستوديو.. ليلي أحمد زاهر في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

وتتميز ليلى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها،  وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات. 

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