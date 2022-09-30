ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد نجل مصطفى قمر بصورة تجمعهما

احتفلت الفنانة ليلي زاهر بعيد ميلاد تيام مصطفي قمر نجل الفنان مصطفي قمر، وذلك عبر صورة لهما نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت ليلي زاهر :"كل سنة وانت طيب يا تيتي، كل عيد ميلاد نفس الصورة".

وتتميز ليلى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها، وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات.