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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأزرق ... شاهد إطلالة رضوى الشربيني في حفل عيد ميلادها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

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ظهرت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأزرق المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن ذوقها الرفيع.

انتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، كما تزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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