وزير الدفاع البريطاني يزور كييف سرا لبحث المساعدات العسكرية

قام وزير الدفاع البريطاني بن والاس بزيارة سرية إلى كييف هذا الأسبوع لمناقشة زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وقال والاس في تغريدة على تويتر - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "يسعدني أني زرت صديقي العزيز أوليكسي ريزنيكوف في كييف هذا الأسبوع لمناقشة المزيد من المساعدات العسكرية ومساعدة أوكرانيا. دعمنا لمعركتهم ضد روسيا يتزايد وسيستمر طوال عام 2023 وما بعده!".



ولم يذكر والاس يوم الزيارة أو أي تفاصيل أخرى حول الزيارة.



وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس في وقت سابق إن الدول الغربية يجب ألا تستمع إلى تهديدات الرئيس الروسي بوتين وأن تستمر في دعم أوكرانيا.